Mentalitatea la români

Ştire online publicată Joi, 14 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Conferință internațională asupra secretului de serviciu.Americanul: „Eu și soția mea lucrăm în aceeași firmă de 20 de ani. Eu am biroul meu, ea are biroul ei. Nu știu ce face și nici nu mă interesează. Ea nu știe ce fac eu și nici nu o interesează.”Rusul: „Eu și soția mea lucrăm în același birou de 20 de ani. Ea are fișetul ei, eu am fișetul meu. Nu știu ce face și nici nu mă interesează. Ea nu știe ce fac eu și nici nu o interesează.”Românul: „Eu lucrez de 20 de ani în același birou. Nu știu ce fac și nici nu mă interesează.”