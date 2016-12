Şmecherii de la IT

Șmecherii de la IT

Ştire online publicată Luni, 12 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Unui tip i s-a stricat imprimanta și pentru că nu știa ce să facă cu ea cheamă un specialist de la o firmă de IT. Acesta vine foarte repede și îi spune că imprimanta nu are mai nimic, probabil trebuie numai curățată. Dar cum firma cere o mulțime de bani ca să facă asta, ar fi mai bine să citească singur cartea tehnică și să încerce să o curețe fără ajutorul vreunui specia-list. Extrem de plăcut surprins și nevenindu-i să-și creadă urechilor cele recomandate de specialistul IT, omul îl întreabă, totuși:- Șeful tău știe ce faci? Ar fi trebuit să iei banii, chiar dacă sunt câștigați ușor, așa mi se pare că ar fi loial față de patronul tău.- De fapt, a fost chiar ideea lui să dăm astfel de sfaturi oamenilor. Acum, dacă tot suntem la mo-mentul sincerității, dăm recomandarea asta pentru că am ajuns la concluzia că facem mult mai mulți bani după ce oamenii se chinuie să facă reparațiile singuri...