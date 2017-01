Maybach vs Matiz

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip astepta in Maybach-ul lui culoarea verde la semnafor, cand, fara sa observe, in fundul lui intra cu viteza mare un Matiz. Soferul Maybach-ului, doar foarte putin zdruncinat, se uita pe displayul computerului de bord, cand tocmai ii apare un mesaj nou: "New hardware found!" "Do you want to install it now?"