Matematic vorbind, de câte ori te-a înşelat soţia?

Ştire online publicată Miercuri, 17 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă și Bulangioaica erau căsătoriți de 25 de ani. Într-o vineri, Bulă vede sub pat o valiză.- Ce e cu valiza asta?Stă Bulangioaica un pic și zise:- Dragule, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Deschide valiza!Deschide Bulă valiza și înăuntru erau trei cartofi și 50.000 dolari.- Ce e, fă, cu cartofii ăștia?- Dragule, de-a lungul căsniciei noastre, de câte ori te-am înșelat, am pus un cartof în valiză.- E, lasă, că nu-i așa rău.Dar ce e cu cei 50.000 dolari?- Păi, de câte ori am adunat un kil, l-am vândut!