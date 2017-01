Mass-uri celebre

Ştire online publicată Joi, 07 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Scuze de mass, dar ăsta chiar trebuie trimis: mulțumesc pe această cale tuturor care trimit mass-uri și pps-uri pline de umanism uns cu lapte și miere. Datorită vouă am trecut prin multe clipe minunate, cum ar fi: 1. Am citit de 874 de ori că voi fi șters cu cont cu tot de pe yahoo. 2. Am cam 34.000 de ani plini de ghinion în fața mea și am murit deja de 6.764 de ori pentru că nu am dat toate mass-urile mai departe. 3. Sunt blestemat să nu găsesc adevărata dragoste pentru că nu am dat restart la calc, nu m-am dat de 3 ori peste cap și nu am apăsat shift de 99 de ori! Ștergeți-mă din lista de mess! Sau creați grupuri, dobitocilor. Dă și tu mai departe dacă ești în campania anti mass-uri cretine și imbecile. Citind acest mesaj sigur vei muri de tânăr, vei ajunge gunoier, o să ai sida, cancer. Dacă vrei să se anuleze blestemul dă-l la cel puțin trei prieteni… Dacă NU citești acest mesaj vei primi 1 milion de euro. Prea târziu! L-ai citit. Trimite mai departe, e incredibil! Chiar funcționează! Și eu l-am citit și nu am primit 1 milion de euro.