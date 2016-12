Maşina - suprema grijă a bărbatului

Mașina - suprema grijă a bărbatului

Sâmbătă, 08 Ianuarie 2011

Bentley: Am folosit scrumiera azi, doresc să o înlocuiesc. Lamborghini: Problemă gravă: apare un șuierat de vânt la 320 km/h Toyota: Vouă vă merge mașina cu baterii AA sau AAA? Ferrari: Am traversat o cale ferată, pagube sub mașina de 20.000$. VW: Am făcut pană: mai aveam motorină, dar s-a terminat uleiul. Smart: O idioată cu un Jeep a trecut azi peste mașina mea. Jeep: Mi s-a blocat un smart între motor și scut. Renault: Mai am o lună de tratament psihiatric, încep să mă obișnuiesc cu greierii. Cadillac: La voi în garaj aveți loc să deschideți ușile? Honda: Am furat cheile de la mașina bunicului, cum o pornesc? Audi: Cât de mult pot să-mi iubesc mașina! Mercedes: Unde găsesc oglinzi mai ieftine? Porsche: Am probleme cu ceafa de la accelerație. Fiat: Hei, nu mai e nimeni pe aici? Hummer: Caut service mai apropiat de 10 km, că mă costă un milion drumul. Citröen: Mi s-au defectat comenzile vocale și bordul hologramă. BMW: Am scos toba și tot nu reușesc să trezesc tot cartierul. McLaren: Un penibil cu un F16 a sugerat să ne întrecem. Skoda: Am mai găsit o piesă identică cu Audi la motor. Subaru: Cumpăr cauciucuri. Land Rover: Întâlnire auto mâine pe Himalaya. Volvo: Petiție pentru noile teste NCAP cu 10 stele. Dacia: Am schimbat totul și tot nu pornește!