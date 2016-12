Mărturii păcătoase

Vine o tipă la un popă și îi spune:- Părinte, știți, am păcătuit, am făcut și eu cu bărbatul, așa cum se face acuma, știți, sex anal.Popa:- Zece mătănii repede.Tipa le face și continuă:- Părinte, asta nu e tot, știți, am făcut și sex normal cu amantul meu.Popa:- Cinzeci de mătănii repede.Tipa le face și continuă:- Dar părinte, știți, am făcut și sex oral cu bărbatu-meu.Popa caută la catastife și, negăsind nimic, îl sună pe cardinal:- Șefule, am aici pe una care a făcut sex oral, ce să-i dau?Cardinalul:- Băi, descurcă-te și tu! Eu i-am dat 50 de lei.