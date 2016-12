Mărţişoarele vedetelor

Mărțișoarele vedetelor

După cum sigur știți, joi a fost Mărțișorul, ziua când reprezentantele sexului frumos au primit un mic cadou. La fel și vedetele. Iată ce au primit ele de la iubiți, soți, admiratori sau de la persoane care chiar țin sincer la ele:l Oana Zăvoranu a primit un frumos blestem de 1 Martie;l Inna a primit într-o cutie roșie ceva like a Mărțișor;l După cum deja știți, Oana Roman a primit un mărțișor cu de toate;l Pentru Simona Sensual a fost o zi ca oricare alta: a primit, ca de obicei, 500 de euro;l Carmen Brumă a primit de la Mircea Badea un pumn. Ea a spus că iubitul ei a dat-o pe spate;l Alina Plugaru a primit un mărțișor de la 4 băieți în același timp;l Nicoleta Luciu a primit de la Zsolt Csergo un mártzsizsor;l Monica Gabor a primit de la iubitul ei o chinezărie;l Andreea Esca a primit un mărțișor cu multe zerouri, dar nu are voie prin contract să spună ce valoare are;l Nikita a primit, dar a și dat și a zis că moare de gât cu el;l Oanei Mizil i-a adus Vanghelie un mărțișor;l Monica Tatoiu a primit un mărțișor foarte general, simbolizând subiecte din toate domeniile;l Oana Lis a primit un mărțișor de la soțul ei, dar atârnă degeaba, că nu poate să facă nimic cu el;l Mihaela Rădulescu a primit niște mărțișoare furate de Dani de la maică-sa;l Sânziana Buruiană a primit un mărțișor, dar pentru că și l-a prins în piept nu se mai vede;l Elena Băsescu a primit nu unul, ci mai multe mărțișoruri;l Elodiei i-a pus Cioacă un mărțișor într-o cutiuță de lemn și l-a îngropat la doi metri sub pământ, ca să-l poarte oriunde ar fi ea;l George Copos i-a luat soției de 1 Martie niște bani din portofel;l Cătălin Botezatu a primit un coșar frumușel și negru în casă.