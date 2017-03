Marile cugetări ale marilor personalităţi

Marile cugetări ale marilor personalități

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Doctore, mă chinuie îngrozitor coloana. (Constantin Brâncuși)Posteritatea va crede că am avut un singur ou... (Cristofor Columb)Prefer rima îmbrățișată. (Veronica Micle)Femeile cu picioare lungi, sunt cele mai bune la pat. (Procust)Duc o viață regulată; mă culc la șapte, mă scol la șapte. (Albă ca Zăpada)Femeia model trebuie să fie tânără. (Corneliu Baba)A fost nuntă cu dar, dar nu cine știe ce! (Zamfira)Și totuși, se învârtește! (Galileo Galilei, la un chef)N-aveți, cumva, un foc? (Nero)Suntem rude, dar foarte îndepărtate. (Frații Grimm)Eu sunt o excepție: mi-am făcut carul vara. (Nicolae Grigorescu)De când cu politica, am tras poezia pe linie moartă. (Adrian Păunescu)Justiția noastră este bolnavă. (un doctor în drept)Am fost corigent la zoologie și literatură. (La Fontaine)Am oscilat între Școala Ardeleană și Școala Militară. (Petru Maior)Aria cercului se bucură de o celebritate nemeritată... (Giuseppe Verdi)Noi vrem pământ! (un extraterestru)Nu intrați în marile complexe cu soția... (Freud)Am picat la țanc ! (Aurel Vlaicu)Tabloul lui Repin este lipsit de simboluri. (Mendeleev)Într-un triunghi conjugal, ipotenuza este iubita la pătrat. (Pitagora)Când pun mâna pe un roman bun, nu-l las până nu-l termin. (Cleopatra)Cartea mea de căpătâi este „După douăzeci de ani”... (Silviu Brucan)Mă duc să mă caut. (Fiul rătăcitor)Aștept Ziua Recunoștinței. (Peneș Curcanul)Ce mică-i lumea! (Gulliver în țara piticilor)Nu-mi fac planuri de viitor. (Nostradamus)Toți oamenii de valoare au zburat din România. (Henri Coandă)De fapt, la țară eu n-am vară, ci un văr. (George Topârceanu)Vrem să ne păstrăm limba și portul.(un constănțean - Radu Mazăre)Ca orice om, am fost și eu la strâmtoare. (Magellan)Marile cuceriri le-am făcut în moteluri. (Gingis-Han)Eu stau, tu stai, el stă... (Imnul de stat)Oștenii mei, astăzi avem exerciții de tragere. (Vlad Tepeș)Americanii s-au obișnuit cu insula în coastă. (Fidel Castro)Am ajuns în America pentru că m-a trimis nevasta după cartofi. (Cristofor Columb)Forma mea de protest este demonstrația... (Pitagora)Nu sunt de acord cu femeile care își spionează bărbații. (Mata-Hari)