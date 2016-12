Maria are o obsesie

Ştire online publicată Luni, 12 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ion și Maria pe terasă. Ion citește „Times”. La un moment dat, Maria îi spune lui Ion:- Mă Ioane, vezi că vine ploaia! Acoperă fânul ăla cu ceva, c-o să-l ude!Ion nu zice nimic și citește în continuare „Times”. Începe să picure. Maria se impacientează:- Mă Ioane, începu ploaia! Pune mâna și acoperă fânul ăla că-l udă, ce naiba!Ion n-o ascultă. Plouă, fânul este ud, iar Maria supărată:- Hai, mă Ioane, dă-o dracului de treabă! A udat fânul și tu stai și nu faci nimic!Ion, tacticos, pune „Times” la o parte și spune:- Fă Mario, you have an obsession!