Mare ţi-e grădina… Perle din fotbal (partea I)

Mare ți-e grădina… Perle din fotbal (partea I)

Ştire online publicată Vineri, 24 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Dorinel Munteanu: „La pomul lăudat nici mere nu face”.Cristi Chivu: „Echipa națională are nevoie de suportul suporterilor echipei naționale”.Claudiu Răducanu: „La bulanul meu o să dau și gol dacă o să mă convoacă”.Gabi Boștină: „Nu știu câte goluri ar trebui să marcăm ca s-o eliminăm pe Betis. Cât mai multe ar fi suficiente”.Adi Ilie: „Dacă ar fi să scoatem primele 30 de minute, cred că am fi putut fi câștigători”.Gică Hagi: „Omul este o persoană umană”.Marius Măldărășanu: „Este un meci de care pe care, dar nu este decisiv”.Gigi Becali: „M-am certat și cu Mitică Dragomir, dar fără jigniri. El m-a făcut oligofren, eu l-am făcut zdreanță, dar nu ne-am insultat”.Gigi Becali: „Meritul pentru titlul câștigat de Steaua e 50% al lui Olăroiu și 50% al lui Protasov, dar cel mai mare merit e al meu”.Cornel Dinu: „Filosofia este o transcedentală propedeutică pentru sufletul bântuit de moarte al românului”.Gică Hagi: „Copii, mergeți la școală, că și școala e bună la ceva!” (în vizită la o școală generală).