Managerul convingător şi angajatul leneş

Managerul convingător și angajatul leneș

Ştire online publicată Luni, 17 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

După doi ani, un om realizează că el NU a fost promovat, NU a fost transferat, NU i s-a mărit salariul, NU i s-a dat primă, iar compania NU face nimic în acest sens. Se decide să meargă la manager și să-i menționeze acestuia observațiile sale. Șeful, uitându-se la el, a râs și l-a rugat să ia loc spunând: - Prietene, tu nu ai lucrat în compania asta nici măcar o zi! Omul a fost surprins să audă aceasta, dar șeful a continuat să explice: Managerul: Câte zile sunt într-un an? Angajatul: 365, iar o dată la patru ani, 366. Managerul: Câte ore are o zi? Angajatul: 24. Managerul: Câte ore muncești pe zi? Angajatul: Opt ore pe zi. Managerul: Așa deci, cât la sută dintr-o zi muncești? Angajatul face calculele și zice: 1/3 dintr-o zi, adică 33,3%. Managerul: Foarte bine, deci cât reprezintă 1/3 dintr-un an? Angajatul: 122 (1/3 x 366=122) zile. Managerul: Vii la muncă și în week-end-uri? Angajatul: Nu! Managerul: Câte zile de week-end sunt într-un an? Angajatul: 52 sâmbete și 52 duminici, deci în total 104. Managerul: Merci, dacă eliminăm din 122 de zile 104 câte zile rămân? Angajatul: 18. Managerul: OK. De obicei, în fiecare an, ai trei săptămâni de concediu. Acum elimină 15 zile din cele 18, câte rămân? Angajatul: Trei. Managerul: Lucrezi de Anul Nou, Paște și Crăciun? Angajatul: Nu, domnule. Managerul: Bun. Elimină cele trei zile de sărbătoare. Câte zile rămân? Angajatul: NICIUNA, domnule! Managerul: Păi, ce mai dorești?