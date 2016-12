Mailul unei doamne către o firmă de calculatoare

Buna ziua!Daca vreau sa copiez pe floppy un film, apas butonul “paste” si atunci imi apare un text care-mi spune ca nu este loc destul pe floppy. Dupa asta apas “paste shortcut”, si astfel filmul deja incape.Problema este atunci cand vreau sa vad filmul pe un alt calculator, fiind avertizata ca nu gaseste filmul, totusi de pe calculatorul meu pot sa pornesc filmul de pe floppy. Care poate fi problema?Multumesc.Raspunsul celor de la firma: Stimata doamna!In poseta dumneavoastra nu puteti baga o blana. Un biletel insa, pe care e scris “blana se afla in dulap”, incape lejer in poseta.Asadar daca sunteti acasa si cititi biletelul “blana se afla in dulap”, atunci sigur o gasiti acolo.Situatia e nasoala atunci cind sunteti la prietena dumneavoastra si cititi biletelul. In dulapul prietenei puteti cauta la nesfarsit blana, nu o veti gasi niciodata.Explicatie:Poseta - floppyBlana - filmulBiletel - “shortcut”Dulap - calculatorMolia din dulap - virusVecinul in dulap - hacker.