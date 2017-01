Mai clar de-atât nu se poate!

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

- Tată, cum am apărut eu pe lume?? - Fiule, cred că într-o zi tot ai să afli! Hai să-ți spun pe limba ta. Păi, eu și cu maică-ta într-o zi am intrat într-o cameră de chat a Yahoo-ului. Am aranjat apoi o în-tâlnire via e-mail cu maică-ta și ne-am întâlnit într-un internet cafe virtual. Ne-am strecurat într-o cameră privată, unde maică-ta a fost de acord cu un download din hard-ul meu. Imediat ce eram gata de upload, am descoperit că nici unul dintre noi nu folosise firewall-ul și fiindcă deja era prea târziu să dăm delete, nouă luni mai târziu a apărut un mic popup care a țipat din toți rărunchii: - You‘ve Got Mail!!!!