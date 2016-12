Magie cu bărbăţia moşului: „Care fluieră îl împuşc“

Magie cu bărbăția moșului: „Care fluieră îl împușc“

Intră un tip într-un bar, se duce la barman și-i zice:- Bă, dacă io-ți ridic masa asta, fără să mișc nimic de pe ea, așa cum e acum, îmi dai o sticlă de whisky?- Da, domne’ îți dau, dar hai să te văd.Se concentrează ăsta (era yoghin) și ridică masa fără s-o atingă, fără să miște nimic de pe ea, etc.Îi dă ăla sticla, la care ăsta zice:- Acum să fluiere careva.Fluieră unu de-acolo și masa se lasă încet jos.A doua zi intră din nou ăsta-n bar, se duce la barman, îi zice:- Dar acum, dacă-ți ridic masa aia de biliard fără s-o ating, fără să mișc bilele, dai trei sticle de whisky?- Dau, dar se te văd c-o ridici!Se pune ăsta, se concentrează, se concentrează și deodată începe masa să se ridice încet, nimic nu se mișcă pe ea, totul ok.Îi dă barmanul sticlele, ăsta pune din nou pe unul să fluiere, masa se lasă jos, frumos.A treia zi intră în bar, se duce la barman:- Am ridicat masa asta, masa de biliard, dar acum uite, dacă-i ridic bărbăția moșului ăla de-acolo (era unu hodorogit de tot) dai o ladă de whisky?- Bă, ai ridicat tu masa de biliard și ce-oi mai fi ridicat, dar asta n-ai cum s-o faci. Hai că-ți dau!Se duce ăsta, se concentrează, se concentrează, se concentrează din nou, liniște deplină în cârciumă, și deodată începe moșului să i se scoale.Când i se scoală de tot, toată lumea începe să aplaude, dar moșul scoate pistoalele:- Care fluieră îl împușc!