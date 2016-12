M-am despărţit de prietenă. A aflat nevastă-mea!

M-am despărțit de prietenă. A aflat nevastă-mea!

Ştire online publicată Joi, 27 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Aseară am văzut o tipă simpatică la bar, m-am apropiat de ea și am întrebat-o dacă i-ar plăcea să o servesc cu un pahar de băutură.- Nu ai o prietenă? îmi zise ea. Tipii ca tine întotdeauna au o prietenă...- Nu, din păcate ne-am despărțit acum o lună, o asigur eu.- Oh, îmi pare rău, suspină ea… Te rog, vino să servim un pahar de vin împreună, fac eu cinste!După câteva pahare, un sărut și o îmbrățișare, ne-am trezit la ea acasă în pat și am făcut dragoste ca doi nebuni.În timp ce mă îmbrăcam, pregătindu-mă să plec, tipa îmi zice:- Deci… Arăți foarte bine, ești un tip de treabă și, pe deasupra, ești uimitor la pat! Pot să te întreb cum naiba de te-ai despărțit de prietena ta?- A aflat nevastă-mea! îi răspund eu, ieșind în pripă.