Logica românului, pe caniculă

Ştire online publicată Marţi, 21 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Logica neamțului: Dacă astăzi este caniculă și mâine va fi aceeași caniculă, trebuie să investim într-un aparat de aer condiționat care să ne permită să muncim mai eficient.Logica grecului: Dacă astăzi este caniculă și mâine va fi tot canicula trebuie să mergem în vizită la cineva care are acasă aer condiționat și să stăm măcar o săptămână la el.Logica francezului: Dacă astăzi este caniculă și mâine e aceeași caniculă, înseamnă că de fapt astăzi este mâine???Logica americanilor: Dacă astăzi este caniculă și mâine este caniculă, ne vedem nevoiți să intervenim cu armata și s-o stârpim.Logica chinezului: Dacă azi e caniculă și mâine va fi tot caniculă, am face bine s-o exportăm!Logica românului: Te fac o bere? Cică azi și mâine o să fie caniculă!