Legitimă apărare, când ai o soţie incultă

Legitimă apărare, când ai o soție incultă

Un bărbat e adus în fața judecătorului pentru că a omorât-o pe soția lui. - Fapta dumneavoastră e sub orice critică. Dacă doriți ca tribunalul să nu vă condamne la închisoare pe viață, trebuie să ne expuneți motive cât de cât plauzibile care să vă poată reduce pedeapsa. - Domnule judecător, soția mea era așa de proastă încât nu am putut să mă controlez și a trebuit să o arunc de la balcon. - Declarația dumneavoastră este o obrăznicie nemaiauzită și dacă nu doriți ca jurații să vă condamne înainte să continuăm procesul, trebuie să aveți argumente cu adevărat plauzibile. - Păi, să vă povestesc. Locuim într-un bloc cu 10 etaje, la ultimul etaj. La parter, locuiește o familie de pitici. Părinții au un metru și copiii, cel de 12 ani, 70 centi-metri și cel de 14 ani are 90 centimetri. În ziua respectivă, i-am spus soției: - E teribil să fii pitic! Săracii vecini de la parter, toți sunt așa mici! - Da, răspunde soția, sunt o adevărată specie de pirinei. - Pigmei ai vrut să spui! - Nu, pigmei e ceea ce are omul în piele și de la care se alege cu pistrui. - Ăla se numește pigment. - Mă lași? Pigment e chestia aia pe care scriau vechii romani. - Ăla se numește pergament. - Cum poți, dragă, să fii așa de incult? Pergament e când un scriitor publică o parte din ce a scris. - Domnule judecător, vă închipuiți că mi-am înghițit cuvântul „fragment” ca să nu mai continui discuția asta aberantă? M-am așezat pe fotoliu și am luat un ziar să-l răsfoiesc. Nici nu m-am așezat bine că apare soția mea lângă mine cu o carte în mână și îmi spune: - Uite, dragă, asta e ceea ce scrie un scriitor și se numește carte, dacă nu aveai idee ce e aia. Ia și citește Veranda de la Pompadur. Iau cartea în mână și îi spun: - Draga mea, asta e o carte în limba franceză, Marchiza de Pompadour, nu trebuie să interpretezi numele în română. - Asta e bună, dragă, îmi dai tu lecții de franceză, mie care am făcut meditații cu un vector de la facultate! - Ăla nu se numește vector, se numește lector. - Ești prost, Lector a fost un erou grec din antichitate. - Ăla a fost Hector și era troian. - Hector e unitatea de măsură a suprafeței, blegule! - Ăla e hectar, dragă mea. - Mă uimești cu incultura ta. Hectar e o băutură a zeilor. - Ăla se numește nectar, spun eu, oftând din adâncul sufletului. - Habar nu ai, eu știu sigur că era și o melodie pe tema asta pe care o cântau două prietene în duo. - Nu se spune duo, se spune duet. - Mă scoți din sărite! Cum naiba de ești așa de încuiat? Duet e când doi bărbați se bat cu săbiile! - Ăla se numește duel. - Pe naiba, duel e gaura aia neagră din munte de unde apare trenul. - Domnule judecător, aveam tunel pe limbă, dar am simțit că mi se face negru în fața ochilor și nu m-am mai putut stăpâni și am aruncat-o pe geam. Liniște în sală... Judecătorul ia ciocănelul de pe masă, lovește cu el puternic și spune: - Ești liber! A fost un caz clar de legitimă apărare. Eu o aruncam deja de la Hector...