Legile Relativităţii

Legile Relativității

Ştire online publicată Luni, 29 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

* Chiar daca faptele sint rigide, adevarul este flexibil.* Durata unui minut depinde de pozitia ta fata de usa de la baie.* Durata unei casnicii este invers proportionala cu durata petrecerii de nunta.* Daca pastrezi un lucru prea mult, il poti arunca. Daca arunci un lucru prea devreme, vei avea nevoie de el imediat ce l-ai dat la gunoi.* Daca cumperi banane necoapte, ele vor fi mincate inainte de a se coace. Daca le cumperi coapte, ele se vor strica inainte de a se minca.* Telefonul suna intotdeauna cind esti la baie, sau esti in fata usii de la intrare si iti cauti cheile ca sa descui usa.* Cind formezi un numar gresit, nu suna niciodata ocupat.* O jucarie care nu se sparge poate fi folosita la spartul altor jucarii.* In America este important nu atit cit costa un obiect oarecare, ci cit de mult se poate economisi cumparindu-l.* Opulenta de la intrare este invers proportionala cu solvabilitatea firmei.* La coada cealalta se serveste mai repede decit la coada la care te-ai asezat.* Nimic nu arata atit de frumos cind este privit de aproape, ca atunci cind este privit de departe.* Intotdeauna ploua cind iti speli masina. Dar nu incerca sa speli masina ca sa ploua, ca nu merge.* Intotdeauna este greseala partenerului.* Este foarte simplu sa faci ceva complicat, dar este foarte complicat sa faci ceva simplu.* Cind remediul oferit de minister nu se potriveste problemei ridicate, este mai usor sa schimbi datele problemei decit sa obtii un alt remediu.* Orice solutie genereaza noi probleme.* Locul in care ajungi depinde de scaunul pe care stai.* Daca ajungi prea devreme, s-a aminat. Daca iti dai sufletul ca sa ajungi la timp, va trebui sa astepti. Daca intirzii, este prea tirziu.* Daca te simti bine, nu-ti face griji. Vei trece peste asta.* Zimbeste... miine va fi mai rau.