Lecţie despre mamă

Lecție despre mamă

La școală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă, o propoziție cu expresia „Mama e numai una”. Următoarea zi la școală profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziții au făcut cu „mama e numai una”:- Ionel, tu ce ai scris?- Păi, când am fost bolnav mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.- Bravo!- Dar tu Georgele, ce ai scris?- Când nu știam să fac un exercițiu la matematică mama m-a ajutat, mama e numai una.- Excelent!În cele din urmă a venit și rândul lui Bulă:- Și tu, Bulă, ce ai scris?- Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame și am întrebat-o pe mama ce avem de mâncare iar ea mi-a zis că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul și am strigat: „mama, e numai una!”