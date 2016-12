Lecţia de anatomie. Ce este inima

Lecția de anatomie. Ce este inima

Ştire online publicată Luni, 10 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La școală, ora de anatomie profesoara întreabă:- Ce este inima? Bulă se agită cu mâna pe sus. - Inima, doamnă profesoară, este un organ principal al corpului care are două picioare. - Cum așa, Bulă? - Păi, aseară, treceam pe sub fereastra dumneavoastră și am auzit o voce de bărbat zicând: „Inimioara mea, desfă picioarele”.