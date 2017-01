L-au luat ostatic pe Tariceanu

Ştire online publicată Marţi, 30 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Azi dimineata in timp ce veneam la serviciu cu masina am oprit la intrarea in Piata Victoriei unde era o mare blocare la semafoare. Era mai mare decat este de obicei ... La un moment dat un politist se apropie de masina mea. Deschid geamul vrand sa-l intreb ce se petrece dar el mi se adreszeaza direct zicand ... - Azi dimineata a avut loc o actiune terorista. Un grup de teroristi l-au luat ostatic pe primul ministru Tariceanu cerand 100.000 euro. Altfel îi toarna benzina in cap si-i dau foc. Asa ca facem o cheta... Daca puteti si dumneavoastra sa contribuiti, mai continua el ... - Si ? Pana acum cat ati strans? intreb ... - Pana acum am strans 20 de litri...Azi dimineata in timp ce veneam la serviciu cu masina am oprit la intrarea in Piata Victoriei unde era o mare blocare la semafoare. Era mai mare decat este de obicei ... La un moment dat un politist se apropie de masina mea. Deschid geamul vrand sa-l intreb ce se petrece dar el mi se adreszeaza direct zicand ... - Azi dimineata a avut loc o actiune terorista. Un grup de teroristi l-au luat ostatic pe primul ministru Tariceanu cerand 100.000 euro. Altfel îi toarna benzina in cap si-i dau foc. Asa ca facem o cheta... Daca puteti si dumneavoastra sa contribuiti, mai continua el ... - Si ? Pana acum cat ati strans? intreb ... - Pana acum am strans 20 de litri...