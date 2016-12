Jurnalul unui român normal

Ştire online publicată Vineri, 27 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

1. Azi am lăsat un șofer să intre în trafic de pe o stradă laterală. Mi-a zis: „Bă boule, nu vezi că ai prioritate tu?”2. Azi am dat 2 lei unui cerșetor. Mi-a zis să-mi iau lumânări de ei.3. Azi am lăsat o femeie înaintea mea la coadă. Cei din spate m-au înjurat: „Băăăă, e și înaintea noastră!”4. Azi am mers cu 50 km/h prin localitate. Mi-am luat la claxoane și „Ai murit la volan, bă?”5. Azi l-am sunat pe un amic să-i spun că îl iert de datoria de 1.000 de lei. Mi-a zis: „Ok, poți să-mi mai dai încă 1.000?”6. Azi am adunat trei hârtii de pe strada mea, de pe jos. Un vecin mi-a zis „Hai și adună și la mine, că uite ce mizerie e!”7. Azi am cerut o cafea în restaurant, apoi am întrebat dacă pot fuma.- Îmi pare rău, aici nu se fumează!- Păi și dânșii de la masa aia de ce fumează?- Dânșii au comandat mai mult, și mâncare, și băutură.8. Azi le-am zis gunoierilor că nu le mai dau bacșiș. Mi-am găsit tomberonul aruncat 50 de metri mai încolo.9. Azi am cerut un CD cu André Rieu. Vânzătoarea a căutat o oră pe sub teancurile de CD-uri cu manele.10. Azi am claxonat un trecător neatent, să nu-l lovesc. Mi-a arătat degetul mijlociu și m-a înjurat de morți.11. Azi am cumpărat o pâine. Am dat un leu și am cerut restul, 20 de bani. Mi i-a dat. Dar mi-a schimbat pâinea cu una mai veche.12. Azi am sunat la un club să-mi fac o rezervare. „Da, sigur. Pe ce nume și câte persoane?” Am spus, apoi am întrebat: Aveți aviz de funcționare de la ISU? Mi-a închis.13. Azi l-am atenționat pe un domn că i-a căzut chiștocul pe trotuar. Era să mănânc bătaie.14. Azi am chemat o echipă să-mi repare cablul TV. Mi s-a spus: „Vă programăm peste 3 zile”. O dată am întârziat cu plata două zile. Mi-au tăiat cablul de trei ori.