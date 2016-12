Jurnalul unui prefect maghiar ajuns la olteni

Ştire online publicată Vineri, 01 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ziua 1: Cred că azi fost zi liber la ei. Nu venit niciuna din angajat. Plimbat prin biroul meu lung și lat. Deschis fișet acte oficial dar plin de o beutur tulbure. Oare unde ținut la ei dosare?Ziua 2: Nu fost ieri zi liber. Verificat în calendar, fost miercur. Poate nu lucrează miercur la ei! Dar nici azi nu venit!?! Am vrut dau telefon, dar nu am găsit agenda... Toate sertarele plin cu acel beutur tulbur…Ziua 10: Azi fost un secretara care zis ceva care nu înțeles la mine și plecat nervos! Oi, oi! Gustat o pahar din acel beutur tul-bur găsit în seif… Puțin acrișor…Ziua 20: Aici nimeni nu vorbesc ungurește. Toți nervos că nu pricepe la ei. Oare e politic corect să învăț eu românesc? Hmm,… beuturul acela tulbur nu e chiar rea.Ziua 30: Descoperit întâmplare un caset cu muzica folcloric și prinde bine să învăț românește. Azi putut spune unei director apa-canal-investiții europene:„Dunăre dacă n-aveam / Jiul Dunăre-l făceam la noi!”Simpatica băiat. Am băut cu el, puțin, din acel beutur tulbur… excepțional…Ziua 100: La ce să muncești în fiecare zi? M-am dat lovit și am drojdit niște zaibăr cu nea Stelică, subprefectul.Ziua 200: Fatal, treaba merge bine, unsă. Fură toți în prefectură. Puserăm un CD cu Maria Dragomiroiu și ne făcuram muci. L-am trimis pe Stelică la Segarcea, după două vedre de molan, să nu rămânem pe uscat.Ziua 300: Nenică, ăștia din UDMR chiar mă enervează. Mă sunară de la partid, să mă întrebe cum stau cu nu-s-ce investiție. O să-l sun pe Stelică, când s-o-ntoarce cu cisterna de la Panciu.Ziua 350: Mimișor, secretara zice că mă tot căutară unii din UDMR. Am pus-o să le zică că sunt într-o ședință. Sanchi, bătuse Craiova acasă și ne făcurăm pulbere. Ce treabă au ungurii cu Doljul?Juvete Attila