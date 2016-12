Jurnalul unei soţii de programator

Jurnalul unei soții de programator

August 16: Azi l-am cunoscut pe Vasile. Are niște ochi verzi absolut superbi! Mi-a spus că e programator. Asta e bine. Eu ador programele... Ce bine ar fi să ne cuplăm!August 21: Ne-am cuplat! A fost foarte romantic... soare... cascadă... și toate astea pe mousepad-ul pe care ne-am culcat. Un pic mă apăsa monitorul pe spate, dar când mi-a spus că are 14 țoli, m-am gândit să aștept până la capăt. Sărăcuțul meu Vasile, e un pic neîndemânatic. Când l-am întrebat ce caută de atâta timp, mi-a răspuns că nu găsește input-ul... Când a reușit, ca să meargă mai ușor data următoare, a luat un marker și a scris pe burta mea: CLICK HERE!!! Sper că nu înseamnă vreo porcărie!Septembrie 12: Mi-a spus că dacă-l iubesc cu adevărat, să-mi tai părul. L-am tăiat. Acum, și în cele mai frumoase momente ale iubirii noastre poate să vadă monitorul.Octombrie 14: Azi ne-am căsătorit. Au venit toți prietenii lui. Toți programatori. Atâția ochelari n-am mai văzut la un loc decât în magazinele specializate! Mi-a fost un pic rușine când a trebuit să semnăm la Starea Civilă. Am realizat că nu știe să scrie cu mâna… Noroc că în camera alăturată era o tastatură, așa că a scris rapid „V“. Exact cum își semnează și email-urile... Despre noaptea nunții, a declarat că a fost cea mai fantastică noapte din viața lui! Pentru că... în sfârșit, a reușit să spargă codul și să intre într-unul din fișierele secrete ale unei biblioteci din Columbia.Octombrie 16: Luna de miere am petrecut-o deasupra Americii. Vasile e foarte drăguț. În fiecare zi îmi arată în direct imaginea Americii prin satelit, să vedem cum e vremea.Noiembrie 4: Am tras aer adânc în piept și îmbrăcată doar cu niște chiloței negri și un bici în mână, m-am pus în fața monitorului. A zâmbit și chiar m-a mângâiat, apoi a zis: „Îți arăt site-ul fetițelor sado-masochiste, dacă te interesează!”Noiembrie 11: Mă plictisesc. Mi-am cum-părat un papagal. Acum am cu cine povesti… Papagalul trăncăne într-una, iar Vasile îi răspunde din când în când: „Da, dragă!”