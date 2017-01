John la vânătoare

John mergea la vânătoare în fiecare week-end. Într-o zi se duce să închirieze o armă și un câine: - Cât costă arma, cât costă câinele? - Arma gratuit, câinele 50 $! - OK! Vânează bine, se întoarce în următorul week-end: - Cât costă arma, cât costă câinele? - Arma gratuit, câinele 100 $! - De ce așa? - L-am făcut agent! - OK! Vânează bine... bine, se întoarce în următorul week-end: - Cât costă arma, cât costă câinele? - Arma gratuit, câinele 200 $! - De ce așa? - L-am făcut supervisor! - OK! Vânează bine... bine... bine, se întoarce în următorul week-end: - Cât costă arma, cât costă câinele? - Arma gratuit, câinele 400 $! - De ce așa? - L-am făcut manager! - OK! Se-ntoarce John foarte dezamăgit: - Fac ceva pe câinele tău, că de când e manager stă în fund și latră ca prostu’!