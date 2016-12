Jogging de dimineaţă

Jogging de dimineață

Era tarziu, dupa miezul noptii. Un tip si o tipa erau foarte ocupati unul cu celalalt in apartamentul ei, situat la etajul 1 al unei cladiri. La un momentdat se aud pasi pe scara.- E sotul meu, spune tipa speriata, fugi repede pe balcon si sari in gradina, sa nu te gasesca aici!Zis si facut. Dezbracat cum era, tipul iese pe balcon si sare in gradina si apoi incepe sa astepte, in speranta ca tipa ii va arunca si hainele, ca sa se duca si el acasa. Dar nu se intampla nimic. Era dupa ora 3 noaptea, era frig si tocmai incepuse sa ploua. Tipul era inghetat si disperat.Tot asteptand si asteptand, incep sa mijeasca zorile si la un moment dat vede pe strada un grup de oameni care faceau jogging. Ce se gandeste el: „Ia sa ma iau si eu dupa ei si sa alerg, ca astfel ma mai incalzesc si poate chiar reusesc sa o zbughesc acasa la mine”.Alearga el ce alearga, pana cand unul din grupul de jogging se uita la el si il intreaba:- Nu va suparati domnule, Dvs. intotdeauna faceti jogging asa, in pielea goala?- Da! zice tipul, asta la mine e o regula; eu nu alerg decat in pielea goala.- Da? se mira primul. Si intotdeauna alergati asa, cu prezervativul pus?- A nu, zice tipul, asta numai cand ploua!