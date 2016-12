Joburi râvnite de femeile acestor timpuri

Ştire online publicată Miercuri, 09 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fără doar și poate, rolul femeilor în societate, ca și joburile pe care acestea le practică au suferit schimbări substanțiale în ultimul secol. Iar vremurile în care me-seriile pentru femei se numărau pe degete au apus de mult, căci în zilele noastre, ca și bărbații, femeile își doresc mult să facă o carieră de succes, iar pentru asta, se pregă-tesc asiduu, fiind dispuse la multe sacrificii pe plan familial.Așa s-a ajuns ca femeile să ocu-pe, cu lejeritate, joburi care odinioa-ră erau destinate exclusiv bărbaților. Life 123 a alcătuit o listă cu cele mai râvnite meserii de femeile moderne:Analist IT. Domeniul IT, în care până de curând, bărbații dețineau supremația, începe să ofere tot mai multe oportunități și femeilor. Conform estimărilor, numărul de joburi în IT urmează să crească până în 2016.Consultant financiar. Femeile licențiate în Finanțe pot ajuta la acoperirea cererii, din ce în ce mai mare, de astfel de specialiști.Manager Resurse Umane. Rolul unei astfel de funcții este de a crea și a pune în aplicare politica de cultură organizațională a compa-niei, ceea ce i se potrivește foarte bine unei femei.Consilier vânzări. Rolul femeilor în vânzări este foarte important, întrucât ele sunt orientate spre oameni și comunicare. E nevoie de o diplomă în Marketing, iar cariera poate fi asigurată prin dăruire, inteligență și multă muncă.Terapeut. Aceștia asistă pacienții cu probleme fizice legate de circulație și flexibilitate. Conform estimărilor, se preconizează o creștere cu peste 35%, până în 2014 a posturilor în acest domeniu.