Iubită sexy, intenţii pe măsură...

Iubită sexy, intenții pe măsură...

Ştire online publicată Marţi, 04 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr la farmacie:- Dați-mi și mie un prezervativ, că merg la prietena mea și o comit în seara asta, că e bună rău!- De fapt, dați-mi două, că are o mamă! auuuu! Și pe aia o ard!- Știți ceva? Dați-mi trei, că are și o soră foarte tare.Îi dă farmacistul prezervativele, merge el acasă la prietena lui, se așează toți la masă. Vine și tatăl, se așează în capul mesei și își apleacă toți capetele să facă rugăciunea înainte de masă. După jumătate de oră, tipul încă își făcea rugăciunea cu capul sub masă, iar prietena lui îi șoptește:- Vai, dragule, dar nu știam că ești așa de credincios!- Nici eu nu știam că taică-tu este farmacist!