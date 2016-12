Ion şi Maria, prima călătorie cu avionul

Ion și Maria, prima călătorie cu avionul

Ion și Maria mergeau în fiecare an să vadă spectacolul de Ziua Aviației și în fiecare an Ion era tentat să se plimbe cu avionul, dar de fiecare dată primea același răspuns de la Maria:- Ioane, ai înnebunit, 5.000 de lei sunt totuși 5.000 de lei.S-a întâmplat mai mulți ani la rând și, anul acesta, Ion a decis:- Marie, fac 70 de ani, nu știu cât mai trăiesc și poate este ultima șansă.- Ioane, tot tembel ai rămas, 5.000 de lei sunt totuși 5.000 de lei.Pilotul avionului a auzit discuția și a venit cu o propunere:- Pentru că este Ziua Aviației, astăzi vă fac o reducere semnificativă, amândoi la preț de unul. Iar dacă pe parcursul zborului nu scoateți nici un cuvânt, pur și simplu nu îmi dați niciun ban.De îndată ce a decolat de pe pistă, pilotul a început tot felul de manevre riscante, coborâri aproape de sol... niciun sunet. Întoarceri… niciun sunet. Răsuciri… niciun sunet.După aterizare, pilotul se întoarce către Ion și îi spune:- Sunteți tari, dom’le, niciun sunet, am rămas impresionat!Ion, livid la față, găsește puterea să îngâne :- Eu… am vrut să zic ceva când a căzut Maria, dar totuși, 5.000 de lei rămân 5.000 de lei…