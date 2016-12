Ion, beţiv de clasă cu nevastă superbă

Ion, bețiv de clasă cu nevastă superbă

Ştire online publicată Marţi, 17 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ion era un bețiv notoriu. Maria, una și bună, se supără pe el și mere la mamă-sa. Trec vreo două săptămâni după care se întoarce iar acasă. Intră în hol, casa goală.- Mă Ioane, da’ unde-i cuierul, unde-s papucii, unde-s…?- Lasă tu, Mărie, că am vândut tot și am pus banii în pungi.- No bine, dacă ai pus banii în pungi, nu-i bai.Intră în bucătărie: nici mobilă, veselă,… nimic.- Mă Ioane, da’ unde-i mobila, vesela, chiuveta?…- Lasă tu, Mărie, că am vândut tot și am pus banii în pungi.- No bine dacă ai pus banii în pungi, nu-i bai.Intră în dormitor, nici-o mobilă, pat, nimic.- Mă Ioane, da unde-i mobila, unde-i patu’, unde-s?- Lasă tu, Mărie, că am vândut tot și am pus banii în pungi.- No bine, da’ unde-s pungile să le văd și io?Ion, ținându-se de sub ochi:- Ia aci-s tu!