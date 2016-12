Ion a aflat cum e să fii găină

Ion a sarutat-o pe nevasta-sa pe obraz si a adormit.Cand s-a trezit, a vazut un tip ciudat care statea la capul patului, imbracat cu o roba alba:- Cine esti? intreaba Ion, si ce cauti in dormitorul meu?- Asta nu e dormitorul tau, iar eu sunt Sfantul Petru.- Adica… sunt mort?! Nu se poate! Mai am atatea lucruri de facut in viata! Nici nu mi-am luat la revedere de la familie! Trebuie sa ma trimiti inapoi!- Ok… poti sa te reincarnezi dar… nu te putem trimite inapoi decat ca o gaina.Ion a fost devastat, dar stiind ca era o ferma nu prea departe de casa sa, a rugat sa fie trimis inapoi ca o gaina. Flash de lumina si *poof* s-a trezit acoperit de pene si ciugulind de pe pamant.Cocosul s-a dus la el si i-a zis:- Deci… tu esti gaina cea noua? Cum iti place prima zi aici?- Nu e chiar asa de rau, zice Ion, dar am o senzatie ciudata, parca explodez.- Ovulezi, nu-mi spune ca n-ai mai facut niciodata un ou?- Niciodata!- Eh… relaxeaza-te si lasa sa se intample…Cateva secunde (destul de incomode) mai tarziu, un ou iese de sub coada sa. Un sentiment intens de relaxare il cuprinde, iar emotiile il coplesesc, devenind mama pentru prima oara.Cand a facut al doilea ou, sentimentul de fericire a fost si mai coplesitor si a stiut atunci ca reincarnarea sa ca gaina a fost cel mai bun lucru care i s-a intamplat vreodata!Cuprins de fericire, a continuat si exact cand trebuia sa scoata si al treilea ou, a simtit o lovitura incredibil de puternica in ceafa si a auzit-o pe nevasta-sa:- IOANE!!! Trezeste-te dracu’, betiv nenorocit! Iti faci treaba in pat!​