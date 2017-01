Întrebări de la soţie, despre sexy secretara

Întrebări de la soție, despre sexy secretara

Ştire online publicată Miercuri, 04 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Nevasta unui director află că soțul său are o nouă secretară, așa că începe „interogatoriul”.- Și ia spune-mi, secretara ta are picioare frumoase?- Nu am băgat de seamă.- Ochii ce culoare au?- Nici asta nu știu.- Dar e măritată? Sau are un iubit?- Dar de unde vrei să știu!?- Auzi, dar măcar e înaltă?- Nu aș putea spune nici dacă e înaltă.- Dar de îmbrăcat, ia zi, cum se îmbracă?- Aaa, destul de repede!