Întrebări autentice ale unor copii către Dumnezeu

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

l La slujba de duminică ni s-a explicat ce și câte faci. Cine-ți face atâtea treburi când ești în concediu?l Pentru balul mascat vreau să mă îmbrac în drac. Nu-i bai, nu?l Tu chiar așa ai proiectat girafa sau a ieșit așa din greșeală?l De ce lași oamenii să moară și tot faci alții în loc? N-ar fi mai simplu să-i lași în viață pe ăștia?l Dumnezeule! Că ai făcut mai multe religii, e OK, dar cum de nu le încurci între ele?”l Bunicul a spus că Tu deja erai când a fost el copil. Cât de vechi ești?l Îți mulțumesc pentru frățior, dar chiar nu știi că eu m-am rugat pentru un cățel?l Cât timp am fost în vacanță, tot timpul a plouat și tăticul a fost tare nervos, a spus niște lucruri despre Tine… Îmi promiți că n-o să-i faci niciun rău?l Ai putea, te rog, să-mi trimiți un ponei? Până acum nu ți-am cerut nimic. Poți verifica!l Cum se poate că pe vremuri făceai atâtea minuni, iar acum nu faci niciuna?l De ce n-ai inventat, în ultima vreme, niciun animal nou? Sunt numai alea vechi, m-am plictisit de ele!l Doamne, Te rog, crezi că poți să mai pui o sărbătoare mare între Crăciun și Paști?l Pun pariu că e foarte greu să-i iubești pe toți de pe pământ, nu-i așa, Doamne? Noi suntem doar patru în familie și nu merge…