Interviu… obscen

Ştire online publicată Vineri, 19 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr reporter se duce într-un sătuc de munte să ia un interviu unui bătrîn care își sărbătorea a suta aniversare.Reporterul: - Ați putea să ne istorisiți care e cea mai frumoasă amintire a dumneavoastră ?Moșulică se scarpină în cap și zice:- Cum să nu! Odată, femeia unui vecin s-a pierdut prin munți. Ne-am adunat cu toții, am plecat să o căutam, am găsit-o, am venit înapoi, ne-am îmbătat ca porcii de bucurie și am făcut sex cu ea tot satul. Reporterul schimbă fețe-fețe, oprește magnetofonul și zice:- Tataie, nu pot să spun așa ceva la radio, o luăm de la capăt, dar caută altă amintire!Moșulică se gândește el ce se gândește, deodată se luminează la față și zice: - Altă dată, capra unui vecin s-a pierdut în munți. Ne-am adunat cu toții, am plecat să o căutăm, am găsit-o, am venit înapoi, ne-am îmbătat ca porcii de bucurie și am … tot satul!Reporterul zice:- Nu, nu, nu, e și mai oribil, o lăsăm baltă cu amintirile frumoase, mai bine ne povestiți cea mai urâtă amintire a dumneavoastră. Moșulică, cu lacrimi în ochi, începe:- Odată, m-am pierdut în munți...