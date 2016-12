Întâmplare fericită

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Eram o persoană foarte fericită. Aveam o minunată prietenă cu care mă întâlneam de mai bine de un an, așa că ne-am decis să ne căsătorim.Exista o singură chestiune care mă deranja. Frumoasa ei soră mai mică. Viitoarea mea cumnată tot timpul se îmbrăca cu fuste mini (extrem de mini), iar în vocabularul ei nu exista cuvântul sutien, dar nici în garderoba ei.Culmea era că întotdeauna când mă aflam în preajma ei, mereu scăpa câte ceva pe jos, iar când se apleca să ridice îmi oferea o priveliște mai mult decât frumoasă. Era clar. O făcea în mod deliberat. Pentru că asemenea scene nu se întâmplau dacă era și altcineva de față.Pregătirile de nuntă fiind în toi, într-o zi, micuța surioară m-a sunat și m-a chemat să mai verific ceva la invitațiile de nuntă. Am luat-o de bună și i-am spus că vin în câteva minute.Era singură când am sosit și a început să îmi șoptească ce dorințe și sentimente are pentru mine. Mi-a spus cât de mult mă dorește și că ar vrea să facem dragoste măcar o dată înainte de a mă însura și a mă dărui surorii ei pentru întreaga viață. Eram total șocat și nu am putut scoate un cuvânt.Mi-a spus că merge la ea în dormitor, iar dacă doresc un ultim sălbatic zbor nu trebuie decât să intru la ea în cameră. Am rămas ca o stană de piatră, stupefiat de cele ce auzeam, uitându-mă după ea cum urca scările.Am stat așa câteva momente, apoi m-am întors și m-am îndreptat spre ieșire. Am deschis ușa, căutând cu privirea locul unde mi-am parcat mașina, când au început ropote de aplauze.Toată familia viitoarei mele soții era adunată în fața casei și mă aplauda. Cu lacrimi în ochi, viitorul meu socru s-a apropiat de mine și a început un mic speech: „Nici nu îți poti imagina cât de mândri suntem de tine că ai trecut cu felicitări acest test. Nu aș putea găsi un bărbat mai bun pentru fiica mea dacă aș căuta în toată lumea. Bine ai venit în familia noastră!”Morala: ÎNTOTDEAUNA păstrează prezervativele în mașină!