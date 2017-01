Încurcate-s căile Domnului

Într-o bună zi, la poarta Raiului, apare un tip foarte supărat.Sfântul Petru îl ia de-o parte:- Ce-i fiule, care e problema?- Păi, nu se mai poate, uită-te la mine, am 35 de ani, sunt sănătos, puternic, nu fumez, nu beau, nu sunt căsătorit... Seara mă culc liniștit și dimineața mă trezesc mort, în ceruri.. Trebuie să fie o greșeală!- Mmmm, nu s-a mai întâmplat până acum, dar în fine, să vedem... Cum zici că te cheamă, fiule?- Manivelă, Grigore Manivelă...- Și ce meserie zici că ai avut?- Mecanic auto...- Aha, gata, uite, am găsit fișa ta... Păi, s-a lămurit fiule, uite, aici scrie că ai murit de bătrânețe!- De bătrânețe??? Cum de bătrânețe?- Păi da, că am însumat orele de manoperă din facturile tale, și a ieșit că ai peste 100 de ani...