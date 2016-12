Incredibil. Ce au făcut vedetele din România la Bac

Ştire online publicată Marţi, 09 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Roman: - Ce să copiez? Eu mâncam manualele alea pe pâine… la propriu!Băsescu: - Nici n-a fost nevoie să copiez, oricum vedeam dublu lucrarea colegului!Ștefan Bănică Jr.: - La BAC am copiat, ca de obicei, după Elvis!Cezar Ouatu: - Nu am copiat fiindcă nu aveam cum să ascund copiuțele în rochița mea de vară!Crin Antonescu: - N-am avut copiuțe dar mi-a brodat mama subiectele pe perna pe care moțăiam la BAC!Cioacă: - N-am avut nevoie să copiez la BAC, eram pregătit: știam unde locuiesc toți profesorii din comisie!Iliescu: - Țin minte că n-am învățat la BAC dar am copiat la toate materiile pasaje din Lenin, așa că am luat 10, normal!Adrian Minune: - Eu n-am copiat la BAC la mate, că știam precis cine ce va-loare are!Irinel Columbeanu: - Țin minte că îmi făcusem copiuțe cu toată materia pe un bob de orez!Botezatu: - Copiam de la colegul din față și atâta m-am aplecat că am ajuns în spinarea lui!Victor Ponta: - Eu n-am copiat la BAC, am luat lucrarea colegului și m-am semnat pe ea!Inna: - Țin minte că la BAC am vrut să le suflu colegilor dar au zis că mai bine pică decât să mă audă!Dan Voiculescu: - Nu prea știam la BAC și mă rugam de colegul de bancă: „Toarnă mă și tu ceva!”Andreea Tonciu: - La BAC am ținut ascunse în nas fițuici, manuale și pe proful cu care am făcut meditații!Vanghelie: - Cum să copiez la BAC? Ce-s eu, intelectual - să știu să citesc ce scria acolo?Viorel Lis: - Aș fi copiat la BAC dar n-aveam de la cine! Când am dat eu BAC-ul, Adam abia intra la școală!Mircea Badea: - A trebuit să-l pup în cur pe colegul de bancă la BAC ca să-mi dea să copiez!