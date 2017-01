Începe săptămâna EUROVISION la TVR1

Sâmbătă, 27 Februarie 2010.

Înaintea finalei din 6 martie, publicul larg va avea ocazia de a-i cunoaște pe artiștii ce concurează în Selecția Națională Eurovision într-un program special. Astfel, luni, 1 martie, de la ora 21.10, TVR 1 va transmite emisiunea Eurofan, un program dedicat finaliștilor înscriși în Selecția Națională Eurovision 2010 din 6 martie la Circul Globus. Eurofan va fi mărțișorul-surpriză oferit de TVR celor 16 artiști și trupe care au, pe parcursul acestui program, ultima ocazie de a fi împreună în fața telespectatorilor, într-o transmisiune directă, înaintea concursului de sâmbătă. Va fi ultima lor ocazie de a evolua live în fața fanilor din întreaga țară, dar și de a se întâlni cu cei mai înfocați susținători ai lor. În acest sens, echipa TVR a pregătit concurenților numeroase surprize, pentru că fanii cei mai înfocați vor fi dintre cei mai neașteptați. În calitate de prezentator al acestui program, Gianina Corondan se va antrena pentru greaua misiune din 6 martie, când la Selecția Națională va fi responsabilă cu tot ceea ce urmează să se întâmple în Camera Verde. Sâmbătă, 6 martie, TVR 1 va transmite Selecția Națională Eurovision 2010, un spectacol live la finalul căruia va fi aleasă piesa care va reprezenta România la concursul Eurovision în acest an la Oslo. Va fi o transmisiune directă de la Circul Globus din București, pe parcursul căreia 16 compozitori vor încerca să câștige nu numai onoarea de a fi compus piesa cea mai bună, dar și cheile mașinii Seat Ibiza, premiul oferit compozitorului de firma Alto Syncro. Selecția Națională Eurovision 2010 va fi transmisă sâmbătă, 6 martie, în direct de la Circul Globus din București, spectacolul fiind prezentat de Valentina Pelinel și Horia Brenciu, ajutați din camera verde de către Gianina Corondan. Invitați speciali la acest eveniment vor fi Olsen Brothers din Danemarca, câștigătorii concursului Eurovision, ediția 2000, cu piesa „Fly On The Wings Of Love”. Piesa câștigătoare va fi aleasă de specialiști și de telespectatori, în proporție de 50% televot și 50% jurii de specialitate. În premieră pentru selecțiile Eurovision, pentru a se asigura o reprezentativitate națională, TVR va organiza în acest an cinci jurii de specialitate: în București, Cluj, Iași, Timișoara și Craiova, formate exclusiv din specialiști (compozitori, muzicologi, interpreți, textieri, realizatori sau producători de divertisment radio tv, regizori muzicali tv). Selecția Națională a concursului Eurovision 2010 este un eveniment coprodus în premieră de Televiziunea Română și ziarul Adevărul. Știri detaliate, înregistrări și relatări despre/de la evenimentele legate de Selecția Națională Eurovision pot fi aflate accesând adresele de site speciale ale celor doi coproducători: www.tvr.ro/eurovision și www.adevarul.ro/eurovision. În perioada 1-6 martie, videoclipurile pieselor din Selecția Națională Eurovision vor fi difuzate în tronsoane speciale: zilnic, de la 9.45 și 14.45, iar marți și miercuri de la 23.45.