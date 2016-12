In vino veritas

Ştire online publicată Joi, 08 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un american și un rus se lăudau la o bere:Americanul:- Băi, noi nu avem frică de nimeni... când trece președintele SUA, toată lumea aruncă cu fructe în el, urlă, se dezlănțuie, ce mai, nebunie totală…Rusul:- Bă, ca s-o zic pe aia bună, noi suntem și mai curajoși! De exemplu, când se întâmplă ca prin zonă să treacă președintele Rusiei, toată lumea se urinează pe el… care mai de care… n-ai văzut așa curaj, îți jur!Americanul, după ce îngurgitează vreo trei beri, spune:- Ei, hai să fim serioși, acum n-o fi moarte de om dacă am exagerat și eu un pic, că doar om sunt și eu! Îl înjurăm, de înjurat, e adevărat, dar mai în șoaptă… mă înțelegi… Cât despre aruncat, ei, aruncăm noi spre el, dar nu-l atinge nimeni…Rusul, după vreo două sticle de votcă:- Ei, păi… ca să fiu cinstit… și eu am exagerat, dar numai puțin… așa… ca omul… Într-adevar, urinăm, nu zic nu, dar nu ne dăm pantalonii jos…