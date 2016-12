În ritm de samba la Carnavalul de la Rio

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Rio de Janeiro este faimos în întreaga lume pentru plajele sale cu hoteluri alineate, Copa-cabana și Ipanema, pentru imensa statuie a lui Isus Christos Mântuitorul de pe Muntele Corocovado și mai ales pentru carnavalul său. Rio este un oraș al contrastelor, existând zone moderne în partea centrală a orașului sau în apropierea pla-jelor, însă și multe zone sărace cunoscute sub denumirea de favelas, care se recomandă să fie evitate de către turiști. În Rio puteți vizita cel mai mare stadion din lume, giganticul Maracana, sau puteți urca cu telecabina până pe celebrul munte Pâine de Zahăr. O altă experiență deosebită este o vizită în Pădurea Tijuca, cea mai mare pădure urbană din lume. Parada multicoloră Carnavalul de la Rio de Janeiro este una dintre atracțiile principale ale acestui oraș. Fiecare școală de samba alege o temă, diferită în fiecare an, în funcție de care vasele sunt apoi decorate și sunt alese costumele potrivite. După aceea detaliile, cum ar fi ritmul, core-grafia, prezentarea și interacțiunea grupului sunt decise și exersate luni de zile. În timpul paradei, un juriu de notare evaluează dansurile în conformitate cu numeroasele criterii prestabilite, inclusiv originalitate, ritm, coregrafie, dansatori, costume, float alegorie și tema samba. Câteva zile mai târziu, cele mai bune școli de samba efectuează apoi parada câștigătorilor. Această paradă multicoloră este programată pentru 12 martie și este una dintre cele mai mari petreceri din lume. Câștigătorii paradei sunt cele mai bune șase școli de samba, selectate cu doar câteva zile înainte. Fiecare grup de samba are 82 de minute pentru a uimi spectatorii. Zeci de mii de oameni vor petrece alături de ei. O vacanță de neuitat Costul unui sejur în „Capitala braziliană” este dinainte amețitor, deși prețul este justificabil în condițiile în care numai biletul de avion costă începând de la 800 de euro. Ca atare, sejururile de șapte-zece zile pornesc de la 2.000 de euro pentru cine vrea să guste dis-tracția orașului în plină atmosferă exuberantă a carnavalului. Un sejur last minute de șapte zile în Rio de Janeiro, în perioada 3 - 10 martie, poate costa 2.165 euro cu toate taxele incluse, de la bilet de avion cu taxe de aeroport și mic-dejun. Un alt sejur asemănător, în aceeași perioadă, costă aproximativ 2.000 de euro sau 1.378 euro, dacă preferi un loc în cameră dublă la Hotel Mirador Copacabana. Prețul include biletul de avion, tur-retur, cazarea, mic-dejun și asistența turistică în Rio de Janeiro. Dintre ofertele agențiilor, sejururi mai ieftine de 2.080 de euro nu găsești, cea mai accesibilă fiind disponibilă la pachetul turistic care îți propune și o vacanță prelungită de nouă zile. Prețul include biletul de avion București - Salvador da Bahia dus-întors, taxele de aeroport, cazarea (opt nopți la hotel), mic-dejun și transferurile necesare, precum și asistența turistică. Nicoleta BUJOR