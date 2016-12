În pat cu sexy profesoara

Ştire online publicată Luni, 28 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Unui turist, în timpul unei plimbări prin-tr-un sat uitat de lume, i se strică mașina. Oprește și încearcă să o repare, dar în zadar... Merge un pic pe jos și dă de o casă locuită, strigă și iese o bătrânică:- Bună ziua, mătușă! Am și eu o între-bare. Nu vrei să mă primești în noaptea asta să dorm la mata, că-ți plătesc bine?!- Nu știu ce să zic, măi băiete, că mai am o profesoară în gazdă, și nu mai am decât o cameră. Dar parcă îmi e milă și de tine, zise baba- Și-atunci cum rămâne cu mine, mătușică?- Te las să dormi cu profesoara numai că o să pun un ziar între voi la noapte, și te las cu condiția să nu sari ziarul!- Bine, mătușică!Zis și făcut!Vine noaptea, așează ziarul și dorm.Dimineața, cei doi de plictiseală vor să joace volei. Cum tot se jucau ei, profe-soara aruncă mingea la vecin în curte. Bărbatul amabil:- Lasă drăguțo, nu fi supărată, că sar eu după ea.- Tu? Tu nu ai fost în stare să sari aseară un ziar, darămite un gard.