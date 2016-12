Foileton

Îmi depun candidatura!

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă președinții de până acum ne-au cam făcut de râs, măcar să fie ales un specialist în domeniu, respectiv un...umorist ! De mă votați, voi fi un președinte, de-o să mă țineți minte! De aceea, inițiez să inființez un nou partid: P.C.P.- ul (nu vă lăsați înșelați, nu P.C.R.! – P.C.P.!) Adică PARTIDUL CELOR PĂCĂLIȚI!Am convingerea că, în scurt timp, va deveni partid de masă. Ziua partidului, normal, e stabilită: 1 aprilie, dar și fiecare zi din an, în care românul va fi, cu siguranță, păcălit.Sigla partidului va fi brațul drept, flexat spre înainte, cu pumnul strâns și degetul mare băgat între următoarele, iar palma mâinii stângi aplicată pe cotul drept!Ca viitor președinte, iată câteva din punctele forte ale programului de perspectivă, care rimează cu directivă, invectivă, inactivă și, final...cădere definitivă:- îmi depun candidatura! Gata cu dictatura!- pentru ieșirea din criză, iată a mea deviză: "VOI FACE!", cu variantele - totul, apoi, ca trenul, după care, spume la gură și, final, fac eu ce fac, să nu mai fac ce trebuie să fac!- voi munci de-o să vă treacă nădușelile!- voi asigura populației toate cele necesare pentru un nivel de trai ridicat, cu orice preț (ridicat și acesta!)- voi reduce săptămâna de lucru la una pe lună, iar programul zilnic va fi de opt ore pe săptămână!- voi asigura libertate sexuală de când se poate până nu se mai poate! În acest sens, voi cultiva prin toată țara multe roșii pe arac, știut fiind că roșiile duc la ridicarea potenței, dacă le înghiți cu arac cu tot!- voi duce o singură politică - politica demografică, fapt pentru care invit electoratul feminin, cu drept de vot, să-mi acorde sprijinul necesar. Puteți să mă votați de câte ori vreți dumneavoastră!- voi dezvolta turismul, organizând excursii pe versantele mormanelor de gunoi din localități, concursuri de orientare pe străzile cu nume aiurea, precum și de măiestrie în drumeție, pentru evitarea gropilor.- pledez pentru reintroducerea cotelor, mai puțin cotele apelor Dunării, pentru că tendința apelor Dunării este de a pleca din țară, odată cu peștele! Cotele de zahăr și ulei vor atinge nivelul celor de sare, pusă în mâncare: un vârf de cuțit de zahăr, un vârf de cuțit de ulei...Voi reintroduce cartelele. Carnea, spre exemplu, va fi dată pe cartele, adică pusă respectivul carton, care va fi și el redus, pentru economie de hârtie!- pe timp ploios, voi transforma parcurile în terenuri arabile, iar drumurile în băi de nămol, pentru sănătatea copiilor străzii. În fiecare zonă se va face - intempestiv - câte un lac de acumulare, de la conductele sparte, pentru ca cetățenii să nu mai fie nevoiți să meargă la tratament în alte lacuri: Lacul Roșu, Lacul Retezat, Techirgiol sau Bâlea Lac.- străzile vor funcționa în regim "non-stop", adică nici un stop la intersecții, trece care și cum vrea, ca o dovadă a deplinei libertăți...- problema locuințelor va fi rezolvată printr-un regim draconic de austeritate alimentară, cu organizarea, în paralel, a cât mai multe parastase.- voi construi un spital pentru proști. Nimeni nu s-a gândit la asta și, vorba aia, îi întâlnești la tot pasul!- în toate localitățile vom da în folosință blocuri. Blocuri mari, de piatră, pe care cetățenii să se poată urca și exprima liber opțiunile, opiniile, durerile și nemulțumirile, că și-așa nu-i ascultă nimeni! În acest sens, va fi editat un dicționar, așa, mai vulgar, cu expresii, jargoane, invenctive, sudalme și blesteme la îndemâna oricui, spre folosință și descărcare...- problemele tinerilor vor fi rezolvate pe loc, la ore, chiar de profesori, fie ele probleme de matematică, fizică sau chimie. Salariile profilor se vor mări, la modul: S A L A R I I !- vom asfalta terenurile agricole, pentru a nu se mai murdări țăranii la munca pe ogoare. Vom rezolva problema irigațiilor prin construirea, pe tarlale, a unor zgârie-nori. Odată zgâriați, norii vor aduce ploaia...- pentru infractori și corupți vom face legi mai ușoare, iar pentru a vă ușura greutățile care vă apasă, vom modifica inclusiv legea gravitațională!- vom cultiva, în sate și comune, multă mentă. Noi s-o cultivăm și, când vin cei de la județ, s-o frece!- pentru fetele mai prost...situate, vom construi o casă, în care organele locale să dea dovadă de...toleranță. Cele care vor să se angajeze vor da un concurs, constând într-o probă scrisă și o probă orală, iar bărbații care doresc să o frecventeze, vor aduce o adeverință de la soții, cum că sunt sănătoși tun, înainte de-a fi goi pușcă!- din lipsă de spațiu tipografic (îl vom mări și pe acesta!), înșir și alte proiecte, cum ar fi: pârtii de schi nautic, trenuri suspendate...din trafic, reducerea taxelor și impozitelor, în așa fel încât să fie mai mici decât salariile, case de bani pentru soții, case de schimb valutar pentru romi și bișnițari, iar pentru soacre, locuri de odihnă, de veci...- imnul Partidului Celor Păcăliți va avea, ca refren, versurile: "Partidul meu iubit / Inima mea / Tot omul păcălit / Te va vota!"Așadar, un președinte care nu vă duce cu preșul și nu vă minte! Să aveți omul pe care-l meritați!Ce ziceți, mă votați? Măcar să vă distrați, că de criză...nu scăpați!