Iluzionistul şi papagalul

Iluzionistul și papagalul

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un iluzionist lucra pe un vapor. In fiecare saptamana, dadea o reprezentatie. De fiecare data, spectatorii erau altii, asa ca isi permitea sa faca mereu aceleasi scamatorii. Singura problema era papagalul capitanului, care incetul cu incetul a inceput sa priceapa care sunttrucurile. De la un moment dat s-a apucat sa dezvaluie secretul in mijlocul fiecarei reprezentatii:- Aaaa, uitati, nu e aceeasi palarie!- Aaaa, uitati, florile sunt ascunse sub masa!- Aaaa, uitati, are ascunse niste carti in maneca!... si asa mai departe.Iluzionistul se enerva de fiecare data, dar n-avea ce face. La un moment dat, vaporul are un accident si se scufunda, ramanand ca supravietuitori doar iluzionistul si papagalul. Timp de cateva zile, plutind fiecare pe o scandura, s-au privit plini de dusmanie, fara sa scoata vreun cuvant.Pana la urma, papagalul zice:- OK, ma dau batut. Unde e vaporul?