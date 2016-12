Idei geniale pentru femeile prinse cu amantul

Ştire online publicată Luni, 13 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie își făcea de cap cu amantul, când aude cheia în ușă… Venea soțul! Ce să facă amantul, unde să fugă? Era la etajul 10. Femeia ascunde hainele amantului în dulap și îl pune pe acesta să stea ca o statuie. Intră soțul și când dă cu ochii de amant, cere explicații.- Ce, nu vezi? zise soția. Este o statuie. Se poartă dragă, este la modă, are și Aurica de la etajul opt, știe tot blocul.Soțul schițează un mic rânjet, după care cere ceva de mâncare. După o perioadă, se apropie de statuie și o îmbie cu un pahar de vin:- Ia și tu un pahar, că ți-o fi greu! Ăla nimic.- Ia mă un pahar că n-o fi foc! Ăla tace mâlc.- Ia mă o gură, că și eu am stat patru ore la Aurica de la opt și știu cum e!