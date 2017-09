Şi totul este din vina ei

Și totul este din vina ei

Un bărbat zbura cu un balon cu aer cald și la un moment dat și-a dat seama că s-a rătăcit. A coborât până aproape de pământ și a zărit o femeie pe o pajiște. Apropiindu-se de ea, el i-a strigat:- Fii amabilă, poți să mă ajuți? Am promis unui prieten că mă întâlnesc cu el, dar nu mai știu unde mă aflu.Femeia i-a răspuns:- Te afli într-un balon cu aer cald, la vreo 10 metri înălțime. Te găsești între 40 și 41 grade latitudine nord, și între 59 și 60 de grade longitudine vest.- Ei, probabil ești ingineră de profesie! spuse omul din balon.- Așa este, răspunse femeia, dar de unde știi?- Păi tot ce mi-ai spus este corect din punct de vedere tehnic, dar tot n-am idee ce-aș putea face cu informațiile de la tine, și sunt tot în ceață. Să fiu sincer, nu m-ai ajutat deloc. Ba chiar pot spune că m-ai ținut pe loc degeaba.Atunci femeia i-a răspuns:- Dar tu trebuie să fii director!- Așa este, răspunse bărbatul, dar de unde știi?- Păi nu știi unde te afli și nici încotro te îndrepți. Te-ai ridicat la înălțime profitând de o flamă care a încins situația. Ai făcut o promisiune pe care nu știi cum ai să ți-o ții, și te aștepți ca oamenii de sub tine să-ți rezolve problema. Adevărul este că te afli exact în locul unde te aflai când am început discuția, acum un minut, dar brusc constați acum că asta este din vina mea.