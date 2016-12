Şi prostit, şi cu banii luaţi

Și prostit, și cu banii luați

Ştire online publicată Luni, 14 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o zi, unui om i s-a stricat mașina. La ceva timp, pe lângă el trece un elev:- Nenea, nenea, dacă vă spun ce are mașina, îmi dați 50 de lei?- Du-te, măi, de aici. De unde să știi tu ce are mașina?Mai târziu, același elev.- Nenea, nenea...- Du-te, măi, de unde să știi tu ce are mașina?Mai târziu, din nou același elev vine:- Nenea, nenea, dacă îmi dați 50 de lei, vă spun ce are mașina!- Bine, măi băiete, ia suma dorită. Spune, ce are mașina?- Este stricată!