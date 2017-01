Şi Dumnezeu a creat bărbatul...

Și Dumnezeu a creat bărbatul...

Într-o zi, în grădina Eden, Eva îi spune lui Dum-nezeu: - Doamne, am o problemă! - Care e problema ta, Eva? - Doamne, știu că tu m-ai creat, mi-ai dat această minunată grădină și toate aceste animale fantastice și mi l-ai pus și pe acest șarpe groaznic de hazliu lângă mine, dar pur și simplu nu sunt fericită. - De ce nu ești fericită, Eva? veni întrebarea de sus. - Doamne, sunt singură și m-am săturat să tot mănânc mere. - Bine, Eva, în acest caz am găsit o soluție la problema ta. Voi crea pentru tine bărbatul și ți-l voi pune alături. - Dar ce este acela un bărbat? - Acest bărbat este o creatură ratată, cu multe greșeli și trăsături urâte de caracter. O să te mintă, o să te înșele și o să fie incredibil de vanitos și încrezut. Într-un cuvânt, îți va face viața un calvar. Dar va fi mai mare, mai puternic și mai rapid, și va avea plăcerea de a vâna și ucide lucruri. Va arăta comic atunci când se excită, dar fiindcă te-ai plâns, îl voi crea astfel încât să-ți satisfacă nevoile carnale. Va fi lispit de umor și va iubi mai mult decât orice altceva luptele sau joaca cu mingea. Nu va avea nici prea multă minte, astfel că va avea nevoie de sfatul tău pentru a putea gândi corect. - Păi sună fantastic, spuse Eva, ridicând din sprânceană. Unde-i buba? întrebă ea. - Ei bine, îl poți avea cu o singură condiție. - Și care e aceasta, Doamne? - După cum am spus, va fi mândru și arogant și se va admira mai tot timpul pe sine. Va trebui să îl lași să creadă că el a fost primul creat. Nu uita, acesta trebuie să rămână micul nostru secret. Știi tu... ca de la femeie la femeie! (povestire preluată de pe www.resursadefun.ro)