Şi dădaca şi-a luat zborul…

Și dădaca și-a luat zborul…

Ştire online publicată Vineri, 15 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Orice familie care are copii și se respectă își angajează cel puțin o dădacă, nu-i așa? Cu toate că avea bani, familia Ionescu, mai bine zis doamna Ionescu, nici nu vroia să audă de așa ceva. Știa prea bine că soțul ei, un fustangiu, o să-i facă probleme. De aceea, prefera să fie ajutată de oricine, numai o persoană străină de sex feminin să nu vadă în casă!Totuși, lucrurile se complicau, iar fetița devenea pe zi ce trecea mai neastâmpărată. Văzând că nu-i mai rămâne deloc timp pentru ea, s-a gândit că dacă o ține tot așa, soțul n-o să mai aibă ochi pentru ea. Așa că l-a rugat să-i angajeze o dădacă.Într-o zi, pe când stătea de vorbă cu micuța, aceasta îi spune:- Mămico, mi-ai spus tu că îngerii au aripi și pot zbura, da?- Desigur, scumpa mea!- Aseară, când tu nu erai acasă, am auzit cum tata îi spunea dădacei îngeraș. Ea când o să zboare?- Mâine dimineață, scumpo, mâine dimineață!