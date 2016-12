Şi atunci, a început cearta… (I)

Și atunci, a început cearta… (I)

Ştire online publicată Vineri, 11 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

1. Urmăream în pat, lângă nevastă-mea, „Vrei să fii miliardar?”. M-am întors către ea și am întrebat-o: Vrei să facem dragoste? Nu, mi-a răspuns ea. Ăsta e răspunsul tău final? am întrebat-o. De data asta, nici nu m-a privit când mi-a răspuns că da. Așa că am spus: Atunci aș vrea să sun o prietenă......Și atunci, a început cearta!2. Nevastă-mea s-a dus la supermarket. Am rugat-o să ia și un bax de Tuborg. A cumpărat în schimb o cutie de L’Oreal DermaGenese. I-am spus că berea ar fi ajutat-o să arate mai bine în noaptea aia, decât crema......Și atunci, a început cearta!3. Am scos-o pe nevastă-mea la un restaurant. S-a întâmplat ca ospătarul să ia mai întâi comanda mea. „Un cotlet mare de vită în sânge pe grătar”, am spus. M-a întrebat: „Nu vă pasă de vaca nebună?” „Nu”, am răspuns, „poate comanda și singură”......Și atunci, a început cearta!